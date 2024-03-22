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Čablis Eduards

Место рождения

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads

Дата рождения

08.07.1886

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Леясциемс, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
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