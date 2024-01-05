Рукосуева Агрипина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРукосуева Агрипина Николаевна

Рукосуева Агрипина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1919

Дочь: Надежда Мироновна

Отец ребёнка: Рукосуев Мирон Павлович

Талая, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/dd0db708-3efc-481f-b3a7-9ab84d92c57e/247 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №54, стр. 247
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close