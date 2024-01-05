Рукосуева Агрипина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1919
Дочь: Надежда Мироновна
Отец ребёнка: Рукосуев Мирон Павлович
Талая, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/dd0db708-3efc-481f-b3a7-9ab84d92c57e/247 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №54, стр. 247
Смерть
Неизвестно