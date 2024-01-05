Рукосуев Мирон Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
https://yandex.ru/archive/catalog/3cb140bb-3646-4280-b352-7a3d82cf7ff5/251 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №23, стр. 251 Брак с Агрипиной
Бракосочетание
13.02.1905 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/3cb140bb-3646-4280-b352-7a3d82cf7ff5/251 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №23, стр. 251
Рождение ребёнка
05.02.1906 ст.
Дочь: Евдокия Мироновна
Мать ребёнка: Рукосуева Агрипина Кононовна
https://yandex.ru/archive/catalog/1d5ac6bf-47ea-4f03-ae01-5702a503539a/11 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №24, стр. 11
Рождение ребёнка
01.10.1919
Дочь: Надежда Мироновна
Мать ребёнка: Рукосуева Агрипина Николаевна
https://yandex.ru/archive/catalog/dd0db708-3efc-481f-b3a7-9ab84d92c57e/247 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №54, стр. 247
Место жительства
1919
Смерть
Неизвестно