Рукосуев Мирон Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРукосуев Мирон Павлович

Рукосуев Мирон Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

https://yandex.ru/archive/catalog/3cb140bb-3646-4280-b352-7a3d82cf7ff5/251 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №23, стр. 251 Брак с Агрипиной
Бракосочетание
13.02.1905 ст.

Жена: Рукосуева Агрипина Кононовна

https://yandex.ru/archive/catalog/3cb140bb-3646-4280-b352-7a3d82cf7ff5/251 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №23, стр. 251
Рождение ребёнка
05.02.1906 ст.

Дочь: Евдокия Мироновна

Мать ребёнка: Рукосуева Агрипина Кононовна

Талая, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/1d5ac6bf-47ea-4f03-ae01-5702a503539a/11 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №24, стр. 11
Рождение ребёнка
01.10.1919

Дочь: Надежда Мироновна

Мать ребёнка: Рукосуева Агрипина Николаевна

Талая, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/dd0db708-3efc-481f-b3a7-9ab84d92c57e/247 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №11, дело №54, стр. 247
Место жительства
1919
Талая, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close