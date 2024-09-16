Черненко (Подолько) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко (Подолько) Анна

Место рождения

Казахстан, Котырколь

Дата рождения

23.09.1899

Дата смерти

03.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1899

Отец: Подолько Дмитрий

Мать: Подолько (Мельник) Агрипина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марченко (Черненко) Анна

Отец ребёнка: Черненко Елизар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черненко) ?

Отец ребёнка: Черненко Елизар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черненко Елизар

Рождение ребёнка
27.12.1919

Дочь: Грибанова (Черненко) Мария

Отец ребёнка: Черненко Елизар

Рождение ребёнка
1922

Сын: Черненко Павел

Отец ребёнка: Черненко Елизар

Рождение ребёнка
1924

Сын: Черненко(Виненко) Иван (Иосиф Икентивич) (Иосиф Икентивич)

Отец ребёнка: Черненко Елизар

Рождение ребёнка
1929

Сын: Черненко Николай Елизарович

Отец ребёнка: Черненко Елизар

Смерть
03.07.1978
Похороны
Неизвестно

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