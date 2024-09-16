Черненко (Подолько) Анна
Место рожденияКазахстан, Котырколь
Дата рождения23.09.1899
Дата смерти03.07.1978
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1899
Отец: Подолько Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марченко (Черненко) Анна
Отец ребёнка: Черненко Елизар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черненко) ?
Отец ребёнка: Черненко Елизар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черненко Елизар
Рождение ребёнка
27.12.1919
Дочь: Грибанова (Черненко) Мария
Отец ребёнка: Черненко Елизар
Рождение ребёнка
1922
Сын: Черненко Павел
Отец ребёнка: Черненко Елизар
Рождение ребёнка
1924
Сын: Черненко(Виненко) Иван (Иосиф Икентивич) (Иосиф Икентивич)
Отец ребёнка: Черненко Елизар
Рождение ребёнка
1929
Сын: Черненко Николай Елизарович
Отец ребёнка: Черненко Елизар
Смерть
03.07.1978
Похороны
Неизвестно