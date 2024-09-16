Черненко Елизар
Место рожденияКазахстан, Котырколь
Дата рождения1899
Дата смерти1966
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Черненко Ульян Гордеевич
Мать: Черненко Евгения Ионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марченко (Черненко) Анна
Мать ребёнка: Черненко (Подолько) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Черненко) ?
Мать ребёнка: Черненко (Подолько) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черненко (Подолько) Анна
Рождение ребёнка
27.12.1919
Дочь: Грибанова (Черненко) Мария
Мать ребёнка: Черненко (Подолько) Анна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Черненко Павел
Мать ребёнка: Черненко (Подолько) Анна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Черненко(Виненко) Иван (Иосиф Икентивич) (Иосиф Икентивич)
Мать ребёнка: Черненко (Подолько) Анна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Черненко Николай Елизарович
Мать ребёнка: Черненко (Подолько) Анна
Смерть
1966