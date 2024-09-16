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Черненко Елизар

Место рождения

Казахстан, Котырколь

Дата рождения

1899

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Черненко Ульян Гордеевич

Мать: Черненко Евгения Ионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марченко (Черненко) Анна

Мать ребёнка: Черненко (Подолько) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черненко) ?

Мать ребёнка: Черненко (Подолько) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черненко (Подолько) Анна

Рождение ребёнка
27.12.1919

Дочь: Грибанова (Черненко) Мария

Мать ребёнка: Черненко (Подолько) Анна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Черненко Павел

Мать ребёнка: Черненко (Подолько) Анна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Черненко(Виненко) Иван (Иосиф Икентивич) (Иосиф Икентивич)

Мать ребёнка: Черненко (Подолько) Анна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Черненко Николай Елизарович

Мать ребёнка: Черненко (Подолько) Анна

Смерть
1966

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