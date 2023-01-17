Дмитрий Трифонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Трифонов Антон Дмитриевич
Мать ребёнка: Матрена Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трифонов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Матрена Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Яковлева
Смерть
Неизвестно