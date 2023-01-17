Дмитрий Трифонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрий Трифонов

Дмитрий Трифонов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Трифонов Антон Дмитриевич

Мать ребёнка: Матрена Яковлева

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трифонов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Матрена Яковлева

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Яковлева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close