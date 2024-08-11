Лакырба Нестор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маан U.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лакырба Бабуца
Мать ребёнка: Маан U.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лакырба Елакр
Мать ребёнка: Маан U.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маан U.
Смерть
Неизвестно