Лакырба Нестор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лакырба Нестор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

FG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лакырба Қәыџьмахан (Михаил)

Мать: Чқотуа Хьмыр (Кесариа)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маан U.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лакырба Бабуца

Мать ребёнка: Маан U.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лакырба Елакр

Мать ребёнка: Маан U.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маан U.

Смерть
Неизвестно

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