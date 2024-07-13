Лакырба Қәыџьмахан (Михаил) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лакырба Қәыџьмахан (Михаил)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

FG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лакырба Ҭлаԥс

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лакырба Дырмит

Мать ребёнка: Чқотуа Хьмыр (Кесариа)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лакырба Нестор

Мать ребёнка: Чқотуа Хьмыр (Кесариа)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чқотуа Хьмыр (Кесариа)

Рождение ребёнка
1865

Сын: Лакырба Андриа

Мать ребёнка: Чқотуа Хьмыр (Кесариа)

Смерть
Неизвестно

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