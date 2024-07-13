Лакырба Қәыџьмахан (Михаил)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лакырба Ҭлаԥс
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лакырба Дырмит
Мать ребёнка: Чқотуа Хьмыр (Кесариа)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лакырба Нестор
Мать ребёнка: Чқотуа Хьмыр (Кесариа)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чқотуа Хьмыр (Кесариа)
Рождение ребёнка
1865
Сын: Лакырба Андриа
Мать ребёнка: Чқотуа Хьмыр (Кесариа)
Смерть
Неизвестно