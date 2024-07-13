Чқотуа Хьмыр (Кесариа) Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чқотуа Хьмыр (Кесариа)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

FG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чқотуа Гиви

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лакырба Дырмит

Отец ребёнка: Лакырба Қәыџьмахан (Михаил)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лакырба Нестор

Отец ребёнка: Лакырба Қәыџьмахан (Михаил)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лакырба Қәыџьмахан (Михаил)

Рождение ребёнка
1865

Сын: Лакырба Андриа

Отец ребёнка: Лакырба Қәыџьмахан (Михаил)

Смерть
Неизвестно

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