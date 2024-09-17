Пец (Дес Фонтейнес) Алиса-Берта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пец (Дес Фонтейнес) Алиса-Берта

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

04.05.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пец Вильгельм Рудольфович

Рождение ребёнка
17.02.1911 ст.

Дочь: Клодт (Пец) Элеонора Вильгельмовна

Отец ребёнка: Пец Вильгельм Рудольфович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Пец Мария Вильгельмовна

Отец ребёнка: Пец Вильгельм Рудольфович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.10.1914 ст.

Дочь: Пец Рената Вильгельмовна

Отец ребёнка: Пец Вильгельм Рудольфович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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