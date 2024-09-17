Пец (Дес Фонтейнес) Алиса-Берта
Место рождения
Дата рождения04.05.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1911 ст.
Дочь: Клодт (Пец) Элеонора Вильгельмовна
Отец ребёнка: Пец Вильгельм Рудольфович
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Пец Мария Вильгельмовна
Отец ребёнка: Пец Вильгельм Рудольфович
Рождение ребёнка
02.10.1914 ст.
Дочь: Пец Рената Вильгельмовна
Отец ребёнка: Пец Вильгельм Рудольфович
Смерть
Неизвестно