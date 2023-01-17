Полякова (Старцева) Евгения Трофимовна
Место рожденияд. Духовская, Мостовская вол., (Исетский р-н, Тюменская обл.
Дата рождения26.11.1823 ст.
Дата смерти16.02.1904 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1823 ст.
Отец: Старцов Трофим Денисович
Мать: не указана
д. Духовская, Мостовская вол., (Исетский р-н, Тюменская обл.
Бракосочетание
08.02.1842 ст.
Рождение ребёнка
08.10.1843 ст.
Дочь: Жигарева Параскева Семёновна
Отец ребёнка: Поляков Семён Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1846 ст.
Дочь: Полякова Дарья Семёнова
Отец ребёнка: Поляков Семён Иванович
Рождение ребёнка
11.10.1851 ст.
Дочь: Полякова Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Поляков Семён Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1854 ст.
Сын: Поляков Василий Семёнович
Отец ребёнка: Поляков Семён Иванович
с. Рафайлово Тюменская обл.
Смерть
16.02.1904 ст.