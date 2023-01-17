Полякова (Старцева) Евгения Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Старцева) Евгения Трофимовна

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Место рождения

д. Духовская, Мостовская вол., (Исетский р-н, Тюменская обл.

Дата рождения

26.11.1823 ст.

Дата смерти

16.02.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1823 ст.

Отец: Старцов Трофим Денисович

Мать: не указана

д. Духовская, Мостовская вол., (Исетский р-н, Тюменская обл.
Бракосочетание
08.02.1842 ст.

Муж: Поляков Семён Иванович

Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.10.1843 ст.

Дочь: Жигарева Параскева Семёновна

Отец ребёнка: Поляков Семён Иванович

Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.04.1846 ст.

Дочь: Полякова Дарья Семёнова

Отец ребёнка: Поляков Семён Иванович

Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
11.10.1851 ст.

Дочь: Полякова Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: Поляков Семён Иванович

Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.03.1854 ст.

Сын: Поляков Василий Семёнович

Отец ребёнка: Поляков Семён Иванович

с. Рафайлово Тюменская обл.
Смерть
16.02.1904 ст.
Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
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