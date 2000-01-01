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Старцов Трофим Денисович

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Место рождения

д. Духовская, Мостовской вол., (Тюменская обл)

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

30.11.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Старцов Денис Васильевич

Мать: Старцова Параскева Стефанова

д. Духовская, Мостовской вол., (Тюменская обл)
Бракосочетание
03.02.1811 ст.

Жена: Старцова Анна Васильевна

д. Духовская, Мостовской вол.
Рождение ребёнка
31.10.1811 ст.

Дочь: Старцова Настасья Трофимовна

Мать ребёнка: Старцова Анна Васильевна

д. Духовская, Мостовской вол. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
26.11.1823 ст.

Дочь: Полякова Евгения Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

д. Духовская, Мостовская вол., (Исетский р-н, Тюменская обл.
Смерть
30.11.1865 ст.
д. Малая Духовка, Мостовская вол. (Тюменская обл)
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