Старцов Трофим Денисович
Место рожденияд. Духовская, Мостовской вол., (Тюменская обл)
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти30.11.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
д. Духовская, Мостовской вол., (Тюменская обл)
Бракосочетание
03.02.1811 ст.
Жена: Старцова Анна Васильевна
д. Духовская, Мостовской вол.
Рождение ребёнка
31.10.1811 ст.
Дочь: Старцова Настасья Трофимовна
Мать ребёнка: Старцова Анна Васильевна
д. Духовская, Мостовской вол. (Тюменская обл.)
Рождение ребёнка
26.11.1823 ст.
Дочь: Полякова Евгения Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
д. Духовская, Мостовская вол., (Исетский р-н, Тюменская обл.
Смерть
30.11.1865 ст.
д. Малая Духовка, Мостовская вол. (Тюменская обл)