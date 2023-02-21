Старцова (Харитонова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцова (Харитонова) Анна Васильевна

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Место рождения

д.Духовская Рафайловской вол. Тюменская обл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харитонов Василий

Мать: не указана

д.Духовская Рафайловской вол. Тюменская обл
Бракосочетание
03.02.1811 ст.

Муж: Старцов Трофим Денисович

д. Духовская, Мостовской вол.
Рождение ребёнка
31.10.1811 ст.

Дочь: Старцова Настасья Трофимовна

Отец ребёнка: Старцов Трофим Денисович

д. Духовская, Мостовской вол. (Тюменская обл.)
Смерть
Неизвестно
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