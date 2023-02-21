Старцова (Харитонова) Анна Васильевна
Место рожденияд.Духовская Рафайловской вол. Тюменская обл
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Харитонов Василий
Мать: не указана
д.Духовская Рафайловской вол. Тюменская обл
Бракосочетание
03.02.1811 ст.
д. Духовская, Мостовской вол.
Рождение ребёнка
31.10.1811 ст.
Дочь: Старцова Настасья Трофимовна
Отец ребёнка: Старцов Трофим Денисович
д. Духовская, Мостовской вол. (Тюменская обл.)
Смерть
Неизвестно