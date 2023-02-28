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Поляков Семён Иванович

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Место рождения

Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

17.03.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Поляков Иван Павлов

Мать: не указана

Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
08.02.1842 ст.

Жена: Полякова Евгения Трофимовна

Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.10.1843 ст.

Дочь: Жигарева Параскева Семёновна

Мать ребёнка: Полякова Евгения Трофимовна

Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.04.1846 ст.

Дочь: Полякова Дарья Семёнова

Мать ребёнка: Полякова Евгения Трофимовна

Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
11.10.1851 ст.

Дочь: Полякова Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: Полякова Евгения Трофимовна

Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.03.1854 ст.

Сын: Поляков Василий Семёнович

Мать ребёнка: Полякова Евгения Трофимовна

с. Рафайлово Тюменская обл.
Смерть
17.03.1904 ст.
Рафайлово, Исетский муниципальный район, Тюменская область
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