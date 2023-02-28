Поляков Семён Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти17.03.1904 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Поляков Иван Павлов
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1842 ст.
Рождение ребёнка
08.10.1843 ст.
Дочь: Жигарева Параскева Семёновна
Мать ребёнка: Полякова Евгения Трофимовна
Рождение ребёнка
28.04.1846 ст.
Дочь: Полякова Дарья Семёнова
Мать ребёнка: Полякова Евгения Трофимовна
Рождение ребёнка
11.10.1851 ст.
Дочь: Полякова Пелагея Семёновна
Мать ребёнка: Полякова Евгения Трофимовна
Рождение ребёнка
22.03.1854 ст.
Сын: Поляков Василий Семёнович
Мать ребёнка: Полякова Евгения Трофимовна
с. Рафайлово Тюменская обл.
Смерть
17.03.1904 ст.