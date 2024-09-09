Вуколов Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВуколов Иван Федорович

Вуколов Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

09.06.1879 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла Потаповна

по ИО https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/224
Смерть
09.06.1879 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/11b37136-4cd3-4306-9aa0-e1cfc33eb319/106

Мы используем куки для улучшения работы сайта.