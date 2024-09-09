Вуколов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти09.06.1879 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла Потаповна
по ИО https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/224
Смерть
09.06.1879 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/11b37136-4cd3-4306-9aa0-e1cfc33eb319/106