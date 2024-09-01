Орлова (Лапина) Домна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Лапина) Домна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Тихонов (Кулешов) Василий Георгиевич

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1861

Муж: Орлов Моисей Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.06.1867

Сын: Орлов Иван Моисеевич

Отец ребёнка: Орлов Моисей Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.02.1869

Сын: Орлов Парфений Моисеевич

Отец ребёнка: Орлов Моисей Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.07.1873

Сын: Орлов Степан Моисеевич

Отец ребёнка: Орлов Моисей Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.04.1876

Дочь: Орлова (Орлова) Александра Моисеевна

Отец ребёнка: Орлов Моисей Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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