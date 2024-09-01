Орлова (Лапина) Домна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: Тихонов (Кулешов) Василий Георгиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1861
Рождение ребёнка
25.06.1867
Сын: Орлов Иван Моисеевич
Отец ребёнка: Орлов Моисей Григорьевич
Рождение ребёнка
05.02.1869
Отец ребёнка: Орлов Моисей Григорьевич
Рождение ребёнка
08.07.1873
Отец ребёнка: Орлов Моисей Григорьевич
Рождение ребёнка
01.04.1876
Дочь: Орлова (Орлова) Александра Моисеевна
Отец ребёнка: Орлов Моисей Григорьевич
Смерть
Неизвестно