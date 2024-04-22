Филатков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти09.03.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Филаткова Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Филаткова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Филатков Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Филаткова Анастасия Андреевна
Малая Ушинка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1944