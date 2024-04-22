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Филатков Василий Иванович

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

09.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Филаткова Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Филаткова Анастасия Андреевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Филатков Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Филаткова Анастасия Андреевна

Малая Ушинка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филаткова Анастасия Андреевна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
09.03.1944
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