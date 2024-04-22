Таран Григорий Александрович
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Таран Александр Григорьевич
Мать: Таран Анна Дмитриевна
Военная служба
С 1939 по ?.04.1943
Участвовал в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. Красноармеец, стрелок, 1916 года, призван Староминским РВК в 1939 г., пропал без вести 04.1943, жена Таран Меланья Яковлевна, проживал Староминская... Показать все
Рождение ребёнка
1942
Сын: Таран Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Таран Меланья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таран Меланья Яковлевна
Смерть
Неизвестно