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Таран Григорий Александрович

Место рождения

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Таран Александр Григорьевич

Мать: Таран Анна Дмитриевна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Военная служба
С 1939 по ?.04.1943
Участвовал в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. Красноармеец, стрелок, 1916 года, призван Староминским РВК в 1939 г., пропал без вести 04.1943, жена Таран Меланья Яковлевна, проживал Староминская... Показать все
Рождение ребёнка
1942

Сын: Таран Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Таран Меланья Яковлевна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таран Меланья Яковлевна

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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