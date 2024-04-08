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Городецкая Евдокия Акимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

1790

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Городецкий Агей Лукьянов

Отец ребёнка: Городецкий Лукьян Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Апросинья Лукьяновна

Отец ребёнка: Городецкий Лукьян Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Городецкий Кузьма Лукьянов

Отец ребёнка: Городецкий Лукьян Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Городецкий Терентий Лукьянов

Отец ребёнка: Городецкий Лукьян Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Степанида Лукьяновна

Отец ребёнка: Городецкий Лукьян Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городецкий Лукьян Дмитриев

Смерть
1790
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