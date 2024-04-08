Городецкая Евдокия Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смерти1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1764
Отец ребёнка: Городецкий Лукьян Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Апросинья Лукьяновна
Отец ребёнка: Городецкий Лукьян Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Городецкий Кузьма Лукьянов
Отец ребёнка: Городецкий Лукьян Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Городецкий Терентий Лукьянов
Отец ребёнка: Городецкий Лукьян Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Степанида Лукьяновна
Отец ребёнка: Городецкий Лукьян Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1790