Городецкий Лукьян Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1748
Рождение ребёнка
Около 1764
Мать ребёнка: Городецкая Евдокия Акимова
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Апросинья Лукьяновна
Мать ребёнка: Городецкая Евдокия Акимова
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Городецкий Кузьма Лукьянов
Мать ребёнка: Городецкая Евдокия Акимова
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Городецкий Терентий Лукьянов
Мать ребёнка: Городецкая Евдокия Акимова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Степанида Лукьяновна
Мать ребёнка: Городецкая Евдокия Акимова
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Городецкий Еремей Лукьянов
Мать ребёнка: Городецкая Татьяна Евлампиева
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Городецкий Филипп Лукьянов
Мать ребёнка: Городецкая Татьяна Евлампиева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно