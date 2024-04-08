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Городецкий Лукьян Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1709 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Жена

Около 1743 г.р.
Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Городецкий Дмитрий Максимов

Мать: Городецкая Анна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Городецкий Агей Лукьянов

Мать ребёнка: Городецкая Евдокия Акимова

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Апросинья Лукьяновна

Мать ребёнка: Городецкая Евдокия Акимова

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Городецкий Кузьма Лукьянов

Мать ребёнка: Городецкая Евдокия Акимова

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Городецкий Терентий Лукьянов

Мать ребёнка: Городецкая Евдокия Акимова

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Степанида Лукьяновна

Мать ребёнка: Городецкая Евдокия Акимова

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Городецкий Еремей Лукьянов

Мать ребёнка: Городецкая Татьяна Евлампиева

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Городецкий Филипп Лукьянов

Мать ребёнка: Городецкая Татьяна Евлампиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городецкая Татьяна Евлампиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городецкая Евдокия Акимова

Смерть
Неизвестно
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