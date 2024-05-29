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Прокопьева Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопьев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Прокопьевна Анна Ивановна

Отец ребёнка: Прокопьев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Сын: Прокопьев Александр Иванович

Отец ребёнка: Прокопьев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Прокопьев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Прокопьев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
09.12.1877

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Прокопьев Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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