Прокопьева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Прокопьевна Анна Ивановна
Отец ребёнка: Прокопьев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Сын: Прокопьев Александр Иванович
Отец ребёнка: Прокопьев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1876
Сын: Прокопьев Андрей Иванович
Отец ребёнка: Прокопьев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
09.12.1877
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Прокопьев Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно