Прокопьев Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Прокопьевна Анна Ивановна
Мать ребёнка: Прокопьева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1874 ст.
Сын: Прокопьев Александр Иванович
Мать ребёнка: Прокопьева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Прокопьев Андрей Иванович
Мать ребёнка: Прокопьева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
09.12.1877
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Прокопьева Мария Ивановна