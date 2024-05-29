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Прокопьев Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.

Отец: Прокопьев Алексей Васильевич

Мать: Прокопьева Татьяна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопьева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Прокопьевна Анна Ивановна

Мать ребёнка: Прокопьева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1874 ст.

Сын: Прокопьев Александр Иванович

Мать ребёнка: Прокопьева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Прокопьев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Прокопьева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
09.12.1877

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Прокопьева Мария Ивановна

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