Енин Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енин Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1960

Отец: Енин Анатолий Иванович

Мать: Енина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
25.12.1987

Дочь: Тарасова Жанна Александровна

Мать ребёнка: Енина Анжела Васильевна

Рождение ребёнка
02.03.1992

Дочь: Савинова Александра Александровна

Мать ребёнка: Енина Анжела Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Енина Анжела Васильевна

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