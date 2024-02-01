Енин Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1960
Отец: Енин Анатолий Иванович
Мать: Енина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1987
Дочь: Тарасова Жанна Александровна
Мать ребёнка: Енина Анжела Васильевна
Рождение ребёнка
02.03.1992
Дочь: Савинова Александра Александровна
Мать ребёнка: Енина Анжела Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Енина Анжела Васильевна