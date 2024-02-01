Енина Анжела Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енина Анжела Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЯС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1968

Отец: Кумурчук Василий Васильевич

Мать: Кумурчук Веорика Захаровна

Рождение ребёнка
25.12.1987

Дочь: Тарасова Жанна Александровна

Отец ребёнка: Енин Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
02.03.1992

Дочь: Савинова Александра Александровна

Отец ребёнка: Енин Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Енин Александр Анатольевич

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