Енина Анжела Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1968
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1968
Рождение ребёнка
25.12.1987
Дочь: Тарасова Жанна Александровна
Отец ребёнка: Енин Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
02.03.1992
Дочь: Савинова Александра Александровна
Отец ребёнка: Енин Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Енин Александр Анатольевич