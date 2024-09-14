Голубева Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Алексей Трофимович

Рождение ребёнка
20.01.1889 ст.

Сын: Голубев Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Голубев Алексей Трофимович

Калужкино, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.

Дочь: Голубева Ефросиния Алексеевна

Отец ребёнка: Голубев Алексей Трофимович

Смерть
Неизвестно

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