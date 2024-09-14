Голубева Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1889 ст.
Сын: Голубев Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Голубев Алексей Трофимович
Калужкино, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.
Дочь: Голубева Ефросиния Алексеевна
Отец ребёнка: Голубев Алексей Трофимович
Смерть
Неизвестно