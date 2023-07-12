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Юринова Матрёна Степановна

Место рождения

Тариково, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1878

Дата смерти

11.09.1966

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Тариково, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
07.02.1900 ст.

Муж: Юринов Ксенофонт Леонович

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1901 ст.

Сын: Юринов Макар Ксенофонтович

Отец ребёнка: Юринов Ксенофонт Леонович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.09.1902 ст.

Сын: Юринов Игнатий Ксенофонтович

Отец ребёнка: Юринов Ксенофонт Леонович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.10.1905 ст.

Сын: Юринов Назар Ксенофонтович

Отец ребёнка: Юринов Ксенофонт Леонович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
11.09.1966
Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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