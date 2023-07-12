Юринова Матрёна Степановна
Место рожденияТариково, Чернецовская волость, Невельский уезд
Дата рождения1878
Дата смерти11.09.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.02.1900 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1901 ст.
Сын: Юринов Макар Ксенофонтович
Отец ребёнка: Юринов Ксенофонт Леонович
Рождение ребёнка
28.09.1902 ст.
Сын: Юринов Игнатий Ксенофонтович
Отец ребёнка: Юринов Ксенофонт Леонович
Рождение ребёнка
14.10.1905 ст.
Сын: Юринов Назар Ксенофонтович
Отец ребёнка: Юринов Ксенофонт Леонович
Смерть
11.09.1966