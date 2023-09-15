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Юринов Ксенофонт Леонович

Место рождения

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Юринов Леонтий Фёдорович

Мать: Юринова Мавра Ефимовна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
07.02.1900 ст.

Жена: Юринова Матрёна Степановна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1901 ст.

Сын: Юринов Макар Ксенофонтович

Мать ребёнка: Юринова Матрёна Степановна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.09.1902 ст.

Сын: Юринов Игнатий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Юринова Матрёна Степановна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.10.1905 ст.

Сын: Юринов Назар Ксенофонтович

Мать ребёнка: Юринова Матрёна Степановна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1944
Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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