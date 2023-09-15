Юринов Ксенофонт Леонович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Юринов Леонтий Фёдорович
Мать: Юринова Мавра Ефимовна
Бракосочетание
07.02.1900 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1901 ст.
Сын: Юринов Макар Ксенофонтович
Мать ребёнка: Юринова Матрёна Степановна
Рождение ребёнка
28.09.1902 ст.
Сын: Юринов Игнатий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Юринова Матрёна Степановна
Рождение ребёнка
14.10.1905 ст.
Сын: Юринов Назар Ксенофонтович
Мать ребёнка: Юринова Матрёна Степановна
Смерть
1944