Лавонен (Пенния) Анна-Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.07.1910
Рождение ребёнка
10.07.1913
Дочь: (Лавонен) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Лавонен Иван Андреевич
Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.04.1916
Отец ребёнка: Лавонен Иван Андреевич
Рождение ребёнка
08.11.1918
Отец ребёнка: Лавонен Иван Андреевич
Рождение ребёнка
24.02.1921
Отец ребёнка: Лавонен Иван Андреевич
Рождение ребёнка
04.06.1923
Дочь: (Лавонен) Сайма Ивановна
Отец ребёнка: Лавонен Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно