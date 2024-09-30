Лавонен (Пенния) Анна-Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавонен (Пенния) Анна-Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.07.1910

Муж: Лавонен Иван Андреевич

Рождение ребёнка
10.07.1913

Дочь: (Лавонен) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Лавонен Иван Андреевич

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.04.1916

Сын: Лавонен Андрей Иванович

Отец ребёнка: Лавонен Иван Андреевич

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.11.1918

Сын: Лавонен Николай Иванович

Отец ребёнка: Лавонен Иван Андреевич

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.02.1921

Сын: Лавонен Виктор Иванович

Отец ребёнка: Лавонен Иван Андреевич

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.06.1923

Дочь: (Лавонен) Сайма Ивановна

Отец ребёнка: Лавонен Иван Андреевич

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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