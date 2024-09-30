Лавонен Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1886
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1886
Бракосочетание
26.07.1910
Рождение ребёнка
10.07.1913
Дочь: (Лавонен) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Лавонен (Пенния) Анна-Мария Андреевна
Рождение ребёнка
14.04.1916
Мать ребёнка: Лавонен (Пенния) Анна-Мария Андреевна
Рождение ребёнка
08.11.1918
Мать ребёнка: Лавонен (Пенния) Анна-Мария Андреевна
Рождение ребёнка
24.02.1921
Мать ребёнка: Лавонен (Пенния) Анна-Мария Андреевна
Рождение ребёнка
04.06.1923
Дочь: (Лавонен) Сайма Ивановна
Мать ребёнка: Лавонен (Пенния) Анна-Мария Андреевна
Смерть
1924