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Лавонен Иван Андреевич

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

12.07.1886

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1886

Отец: Лавонен Андрей Адамович

Мать: Лавонен (Райккерус) Анна-Мария Михайловна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
26.07.1910

Жена: Лавонен (Пенния) Анна-Мария Андреевна

Рождение ребёнка
10.07.1913

Дочь: (Лавонен) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Лавонен (Пенния) Анна-Мария Андреевна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.04.1916

Сын: Лавонен Андрей Иванович

Мать ребёнка: Лавонен (Пенния) Анна-Мария Андреевна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.11.1918

Сын: Лавонен Николай Иванович

Мать ребёнка: Лавонен (Пенния) Анна-Мария Андреевна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.02.1921

Сын: Лавонен Виктор Иванович

Мать ребёнка: Лавонен (Пенния) Анна-Мария Андреевна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.06.1923

Дочь: (Лавонен) Сайма Ивановна

Мать ребёнка: Лавонен (Пенния) Анна-Мария Андреевна

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1924

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