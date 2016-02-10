Антоненко Анатолий Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтоненко Анатолий Пантелеевич

Антоненко Анатолий Пантелеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1939

Дата смерти

10.02.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1939

Отец: Антоненко Пантелей Васильевич

Мать: Антоненко Пелагея Гавриловна

Рождение ребёнка
01.01.1960

Дочь: Кардашова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Антоненко Зинаида Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.09.1966

Дочь: Родюкова Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Антоненко Зинаида Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антоненко Зинаида Дмитриевна

Смерть
10.02.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close