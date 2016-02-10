Антоненко Анатолий Пантелеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1939
Дата смерти10.02.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1939
Рождение ребёнка
01.01.1960
Дочь: Кардашова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Антоненко Зинаида Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.09.1966
Дочь: Родюкова Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Антоненко Зинаида Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.2016