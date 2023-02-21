Антоненко (Голубова) Зинаида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1940
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1940
Отец: Голубов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1960
Дочь: Кардашова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Антоненко Анатолий Пантелеевич
Рождение ребёнка
02.09.1966
Дочь: Родюкова Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Антоненко Анатолий Пантелеевич
Бракосочетание
Неизвестно