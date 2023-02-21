Антоненко (Голубова) Зинаида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоненко (Голубова) Зинаида Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1940

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1940

Отец: Голубов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1960

Дочь: Кардашова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Антоненко Анатолий Пантелеевич

Рождение ребёнка
02.09.1966

Дочь: Родюкова Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Антоненко Анатолий Пантелеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антоненко Анатолий Пантелеевич

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