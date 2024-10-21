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Вяземский Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1754 ст.

Дата смерти

20.04.1807 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1754 ст.

Отец: Вяземский Иван Андреевич

Мать: Вяземская (Долгорукова) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
16.11.1780 ст.

Дочь: Карамзина (Колыванова) Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Таллин, Эстонская ССР
Бракосочетание
1786

Жена: Вяземская (О’Рейли) Евгения (Дженни) Ивановна

Рождение ребёнка
12.07.1792 ст.

Сын: Вяземский Пётр Андреевич

Мать ребёнка: Вяземская (О’Рейли) Евгения (Дженни) Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.04.1807 ст.
Москва, город федерального значения Москва

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