Вяземский Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1754 ст.
Дата смерти20.04.1807 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1754 ст.
Рождение ребёнка
16.11.1780 ст.
Дочь: Карамзина (Колыванова) Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Таллин, Эстонская ССР
Бракосочетание
1786
Рождение ребёнка
12.07.1792 ст.
Мать ребёнка: Вяземская (О’Рейли) Евгения (Дженни) Ивановна
Смерть
20.04.1807 ст.