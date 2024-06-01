Елагин Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1913
Дочь: Елагина Зинаида Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно