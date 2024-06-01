Елагин Илья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕлагин Илья

Елагин Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елагин Владимир Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1913

Дочь: Елагина Зинаида Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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