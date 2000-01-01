Китицын Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китицын Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Китицын Владимир Александрович

Мать ребёнка: Китицына Лидия Николаевна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Китицын Сергей Александрович

Мать ребёнка: Китицына Лидия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Китицына Лидия Николаевна

Смерть
1897
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