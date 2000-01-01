Китицын Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Китицын Владимир Александрович
Мать ребёнка: Китицына Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Китицын Сергей Александрович
Мать ребёнка: Китицына Лидия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1897