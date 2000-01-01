Китицына (Ляцкая) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китицына (Ляцкая) Лидия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Китицын Владимир Александрович

Отец ребёнка: Китицын Александр Александрович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Китицын Сергей Александрович

Отец ребёнка: Китицын Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Китицын Александр Александрович

Смерть
1906
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