Китицына (Ляцкая) Лидия Николаевна 1852 — найти родственников по фамилии на Familio

Китицына (Ляцкая) Лидия Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1852

умерла 1906

Супруги
Китицын Александр Александрович1848 г.р.
Дети
Китицын Владимир Александрович1874 г.р.
Китицын Сергей Александрович1876 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Китицын Александр Александрович

Рождение ребёнка
1874

Сын: Китицын Владимир Александрович

Отец ребёнка: Китицын Александр Александрович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Китицын Сергей Александрович

Отец ребёнка: Китицын Александр Александрович

Смерть
1906

Мы используем куки для улучшения работы сайта.