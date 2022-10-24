Китицына (Ляцкая) Лидия Николаевна
женский, родилась 1852
умерла 1906
Супруги
Китицын Александр Александрович1848 г.р.
Дети
Китицын Владимир Александрович1874 г.р.
Китицын Сергей Александрович1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Сын: Китицын Владимир Александрович
Отец ребёнка: Китицын Александр Александрович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Китицын Сергей Александрович
Отец ребёнка: Китицын Александр Александрович
Смерть
1906