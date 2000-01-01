Китицына (Ляцкая) Лидия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Китицын Владимир Александрович
Отец ребёнка: Китицын Александр Александрович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Китицын Сергей Александрович
Отец ребёнка: Китицын Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1906