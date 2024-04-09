Песегова (1Я Жена) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПесегова (1Я Жена) ?

Песегова (1Я Жена) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетников Емельян Устинов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Решетников Тимофей Емельянов

Отец ребёнка: Решетников Емельян Устинов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1841

Сын: Решетников Василий Емельянов

Отец ребёнка: Решетников Емельян Устинов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.