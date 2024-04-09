Песегова (1Я Жена) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Решетников Тимофей Емельянов
Отец ребёнка: Решетников Емельян Устинов
Рождение ребёнка
1841
Сын: Решетников Василий Емельянов
Отец ребёнка: Решетников Емельян Устинов
Смерть
Неизвестно