Екатерина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Баяндина (Рудакова)
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Баяндина Анна Антоновна
Отец ребёнка: Баяндин Антон Васильевич
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Баяндина (Рудакова)
Рождение ребёнка
1858
Сын: Баяндин Григорий Антонович
Отец ребёнка: Баяндин Антон Васильевич
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Баяндина (Рудакова)
Смерть
Неизвестно