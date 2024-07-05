Екатерина Афанасьевна 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Екатерина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Антон Васильевич

Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Баяндина (Рудакова)
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Баяндина Анна Антоновна

Отец ребёнка: Баяндин Антон Васильевич

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Баяндина (Рудакова)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Баяндин Григорий Антонович

Отец ребёнка: Баяндин Антон Васильевич

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 111. Оп.1. Д. 2328 - Ревизия (1858) д. Баяндина (Рудакова)
Смерть
Неизвестно

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