Романовский Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романовская Виктория
Мать ребёнка: Романовская Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романовская Валентина
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Романовская Ольга
Мать ребёнка: Романовская Валентина
Смерть
Неизвестно
Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край