Романовский Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романовский Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романовский Александр

Мать: Романовская (Стовбур) Клавдия Харитоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романовская Виктория

Мать ребёнка: Романовская Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романовская Валентина

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Романовская Ольга

Мать ребёнка: Романовская Валентина

Смерть
Неизвестно
Брюховецкая, Брюховецкий муниципальный район, Краснодарский край

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