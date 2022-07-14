Обухов Геннадий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Геннадий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1952

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

Жена

Дети

1974 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1952

Отец: Обухов Юрий Александрович

Мать: (Обухов) Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Надежда

Рождение ребёнка
20.06.1974

Дочь: Черных (Обухова) Наталья Геннадьевна

Мать ребёнка: Обухова Надежда

Рождение ребёнка
04.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Надежда

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