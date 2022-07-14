Обухов Геннадий Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1952
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обухова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Обухова Надежда
Рождение ребёнка
20.06.1974
Дочь: Черных (Обухова) Наталья Геннадьевна
Мать ребёнка: Обухова Надежда
Рождение ребёнка
04.09.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обухова Надежда