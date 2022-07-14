Обухова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Обухов Геннадий Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1974
Дочь: Черных (Обухова) Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Обухов Геннадий Юрьевич
Рождение ребёнка
04.09.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Обухов Геннадий Юрьевич