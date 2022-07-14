Обухова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухова Надежда

Обухова Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

1974 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Геннадий Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Геннадий Юрьевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1974

Дочь: Черных (Обухова) Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Обухов Геннадий Юрьевич

Рождение ребёнка
04.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обухов Геннадий Юрьевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.