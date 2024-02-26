Кастальская (Артецкая) Ефросинья Антоновна
Место рожденияСоколово
Дата рождения31.08.1886
Дата смерти10.10.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1886
Соколово
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кастальский Арсений Евгеньевич
Отец ребёнка: Кастальский Евгений Николаевич
Дрохичин, Польша
Рождение ребёнка
Около 19.02.1913
Сын: Кастальский Виктор Евгеньевич
Отец ребёнка: Кастальский Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
17.10.1916
Дочь: Марина Евгеньевна
Отец ребёнка: Кастальский Евгений Николаевич
Наманган
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.10.1970
Похороны
13.10.1970
Rookwood, Nsw, Australia