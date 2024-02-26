Кастальская (Артецкая) Ефросинья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кастальская (Артецкая) Ефросинья Антоновна

Место рождения

Соколово

Дата рождения

31.08.1886

Дата смерти

10.10.1970

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1886

Отец: Артецкий Антон Яковлевич

Мать: Артецкая Мария Васильевна

Соколово
Рождение ребёнка
1907

Сын: Кастальский Арсений Евгеньевич

Отец ребёнка: Кастальский Евгений Николаевич

Дрохичин, Польша
Рождение ребёнка
Около 19.02.1913

Сын: Кастальский Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Кастальский Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
17.10.1916

Дочь: Марина Евгеньевна

Отец ребёнка: Кастальский Евгений Николаевич

Наманган
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кастальский Евгений Николаевич

Смерть
10.10.1970
Похороны
13.10.1970
Rookwood, Nsw, Australia
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