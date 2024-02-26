Кастальский Арсений Евгеньевич
Место рожденияДрохичин, Польша
Дата рождения1907
Дата смерти02.04.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Дрохичин, Польша
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
11.04.1937
Сын: Кастальский Сергей Арсеньевич
Мать ребёнка: Кастальская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Наталья Арсеньевна
Мать ребёнка: Кастальская Мария Михайловна
Рождение ребёнка
08.03.1945
Дочь: Унжакова Татьяна Арсеньевна
Мать ребёнка: Кастальская Мария Михайловна
Смерть
02.04.1963
Гродно, Гродненская область, Беларусь