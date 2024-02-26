Кастальский Арсений Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кастальский Арсений Евгеньевич

Место рождения

Дрохичин, Польша

Дата рождения

1907

Дата смерти

02.04.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Кастальский Евгений Николаевич

Мать: Кастальская Ефросинья Антоновна

Дрохичин, Польша
Бракосочетание
1936

Жена: Кастальская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
11.04.1937

Сын: Кастальский Сергей Арсеньевич

Мать ребёнка: Кастальская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Наталья Арсеньевна

Мать ребёнка: Кастальская Мария Михайловна

Рождение ребёнка
08.03.1945

Дочь: Унжакова Татьяна Арсеньевна

Мать ребёнка: Кастальская Мария Михайловна

Смерть
02.04.1963
Гродно, Гродненская область, Беларусь
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