Захарова-Никандрова (Афанасьева) Евфимия Евмениевна
Место рождения
Дата рождения07.07.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1854 ст.
Бракосочетание
23.05.1874 ст.
Рождение ребёнка
01.05.1875 ст.
Дочь: Захарова-Никандрова Пелагея Эрастовна
Отец ребёнка: Захаров-Никандров Эраст Макарович
Рождение ребёнка
27.05.1877 ст.
Дочь: Захарова-Никандрова Феодосия Эрастовна
Отец ребёнка: Захаров-Никандров Эраст Макарович
Рождение ребёнка
11.08.1879 ст.
Дочь: Захарова-Никандрова Наталья Эрастовна
Отец ребёнка: Захаров-Никандров Эраст Макарович
Рождение ребёнка
30.10.1881 ст.
Дочь: Захарова-Никандрова Анастасия Эрастовна
Отец ребёнка: Захаров-Никандров Эраст Макарович
Рождение ребёнка
20.10.1884 ст.
Дочь: Захарова-Никандрова Пераскева Эрастовна
Отец ребёнка: Захаров-Никандров Эраст Макарович
Рождение ребёнка
25.12.1885 ст.
Дочь: Захарова-Никандрова Евгения Эрастовна
Отец ребёнка: Захаров-Никандров Эраст Макарович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Захарова-Никандрова Елена Эрастовна
Отец ребёнка: Захаров-Никандров Эраст Макарович
Смерть
Неизвестно