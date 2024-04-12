Захарова-Никандрова (Афанасьева) Евфимия Евмениевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова-Никандрова (Афанасьева) Евфимия Евмениевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.07.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

1822 г.р.

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1854 ст.

Отец: Киприянов Евмений Афанасьевич

Мать: Кириллова Елена Иларионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.05.1874 ст.

Муж: Захаров-Никандров Эраст Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1875 ст.

Дочь: Захарова-Никандрова Пелагея Эрастовна

Отец ребёнка: Захаров-Никандров Эраст Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.05.1877 ст.

Дочь: Захарова-Никандрова Феодосия Эрастовна

Отец ребёнка: Захаров-Никандров Эраст Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.08.1879 ст.

Дочь: Захарова-Никандрова Наталья Эрастовна

Отец ребёнка: Захаров-Никандров Эраст Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.10.1881 ст.

Дочь: Захарова-Никандрова Анастасия Эрастовна

Отец ребёнка: Захаров-Никандров Эраст Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1884 ст.

Дочь: Захарова-Никандрова Пераскева Эрастовна

Отец ребёнка: Захаров-Никандров Эраст Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1885 ст.

Дочь: Захарова-Никандрова Евгения Эрастовна

Отец ребёнка: Захаров-Никандров Эраст Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Захарова-Никандрова Елена Эрастовна

Отец ребёнка: Захаров-Никандров Эраст Макарович

Смерть
Неизвестно
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