Захарова-Никандрова (Макарова) Елена Эрастовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
14.10.1907 ст.
Рождение ребёнка
25.09.1908 ст.
Сын: Захаров-Старшинин-Леванин Петр Петрович
Отец ребёнка: Захаров-Александров-Старшинин Петр Стефанович
Рождение ребёнка
04.09.1912 ст.
Дочь: Захарова-Старшинина-Леванина Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Захаров-Александров-Старшинин Петр Стефанович
Смерть
Неизвестно