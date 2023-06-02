Захарова-Никандрова (Макарова) Елена Эрастовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова-Никандрова (Макарова) Елена Эрастовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Захаров-Никандров Эраст Макарович

Мать: Захарова-Никандрова Евфимия Евмениевна

Бракосочетание
14.10.1907 ст.

Муж: Захаров-Александров-Старшинин Петр Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1908 ст.

Сын: Захаров-Старшинин-Леванин Петр Петрович

Отец ребёнка: Захаров-Александров-Старшинин Петр Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1912 ст.

Дочь: Захарова-Старшинина-Леванина Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Захаров-Александров-Старшинин Петр Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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