Тохтамыш (Зипир) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш (Зипир) Екатерина Дмитриевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Зипир Дмитрий Федорович

Мать: Зипир Ксения Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
06.11.1894

Муж: Тохтамыш Климентий Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.07.1895

Сын: Тохтамыш Петр Климентьевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Климентий Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Любовь Климентьевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Климентий Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
26.09.1898

Сын: Тохтамыш Иван Климентьевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Климентий Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.07.1900

Сын: Тохтамыш Илья Климентьевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Климентий Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
03.05.1902

Сын: Тохтамыш Николай Климентьевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Климентий Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.02.1904

Сын: Тохтамыш Дмитрий Климентьевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Климентий Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.02.1906

Дочь: Ксения Климентьевна

Отец ребёнка: Тохтамыш Климентий Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
10.04.1907

Сын: Тохтамыш Георгий Климентьевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Климентий Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.09.1908

Сын: Тохтамыш Григорий Климентьевич

Отец ребёнка: Тохтамыш Климентий Афанасьевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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