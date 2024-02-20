Тохтамыш (Зипир) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1878
Отец: Зипир Дмитрий Федорович
Мать: Зипир Ксения Федоровна
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
06.11.1894
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.07.1895
Сын: Тохтамыш Петр Климентьевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Климентий Афанасьевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Любовь Климентьевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Климентий Афанасьевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
26.09.1898
Сын: Тохтамыш Иван Климентьевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Климентий Афанасьевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
21.07.1900
Сын: Тохтамыш Илья Климентьевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Климентий Афанасьевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
03.05.1902
Сын: Тохтамыш Николай Климентьевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Климентий Афанасьевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
09.02.1904
Сын: Тохтамыш Дмитрий Климентьевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Климентий Афанасьевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
04.02.1906
Дочь: Ксения Климентьевна
Отец ребёнка: Тохтамыш Климентий Афанасьевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
10.04.1907
Сын: Тохтамыш Георгий Климентьевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Климентий Афанасьевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
29.09.1908
Сын: Тохтамыш Григорий Климентьевич
Отец ребёнка: Тохтамыш Климентий Афанасьевич
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно