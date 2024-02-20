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Тохтамыш Георгий Климентьевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

10.04.1907

Дата смерти

07.11.1910

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1907

Отец: Тохтамыш Климентий Афанасьевич

Мать: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
07.11.1910
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-коклюш
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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