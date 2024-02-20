Тохтамыш Иван Климентьевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения26.09.1898
Дата смерти01.01.1899
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1898
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
01.01.1899
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: После родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /