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Тохтамыш Иван Климентьевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

26.09.1898

Дата смерти

01.01.1899

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1898

Отец: Тохтамыш Климентий Афанасьевич

Мать: Тохтамыш Екатерина Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
01.01.1899
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: После родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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