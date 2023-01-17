Кочергина (Шанталина) Дарья Евтеева/Евтихиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1886
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.08.1887
Отец ребёнка: Кочергин Давид Афиногенов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
15.06.1889
Отец ребёнка: Кочергин Давид Афиногенов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Кочергин Давид Афиногенов
Рождение ребёнка
20.04.1894
Дочь: Елена Давидовна
Отец ребёнка: Кочергин Давид Афиногенов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
09.10.1896
Сын: Кочергин Филипп Давидович
Отец ребёнка: Кочергин Давид Афиногенов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.05.1898
Дочь: Гликерия Давидовна
Отец ребёнка: Кочергин Давид Афиногенов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.01.1900
Дочь: Татьяна Давидовна
Отец ребёнка: Кочергин Давид Афиногенов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
27.05.1901
Дочь: Феодосия Давидовна
Отец ребёнка: Кочергин Давид Афиногенов
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно