Кочергина (Шанталина) Дарья Евтеева/Евтихиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина (Шанталина) Дарья Евтеева/Евтихиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1886

Муж: Кочергин Давид Афиногенов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
07.08.1887

Сын: Кочергин Мирон Давыдов

Отец ребёнка: Кочергин Давид Афиногенов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
15.06.1889

Сын: Кочергин Тихон Давидов

Отец ребёнка: Кочергин Давид Афиногенов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1891

Сын: Кочергин Андрей Давидов

Отец ребёнка: Кочергин Давид Афиногенов

Рождение ребёнка
20.04.1894

Дочь: Елена Давидовна

Отец ребёнка: Кочергин Давид Афиногенов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
09.10.1896

Сын: Кочергин Филипп Давидович

Отец ребёнка: Кочергин Давид Афиногенов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.05.1898

Дочь: Гликерия Давидовна

Отец ребёнка: Кочергин Давид Афиногенов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.01.1900

Дочь: Татьяна Давидовна

Отец ребёнка: Кочергин Давид Афиногенов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
27.05.1901

Дочь: Феодосия Давидовна

Отец ребёнка: Кочергин Давид Афиногенов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
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