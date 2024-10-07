Некрасова (Кичева) Агафья Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Кичева) Агафья Елисеевна

Место рождения

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

1765

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Кичев Елисей Васильевич

Мать: не указана

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Гришинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Между 1749 и 1752

Муж: Некрасов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1752

Дочь: (Некрасова) Катерина Васильевна

Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович

Гришинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Первушина (Некрасова) Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович

Гришинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Попова (Некрасова) Апросинья Васильевна

Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович

Гришинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1765

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