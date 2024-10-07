Некрасова (Кичева) Агафья Елисеевна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти1765
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Кичев Елисей Васильевич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Между 1749 и 1752
Рождение ребёнка
1752
Дочь: (Некрасова) Катерина Васильевна
Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Первушина (Некрасова) Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Попова (Некрасова) Апросинья Васильевна
Отец ребёнка: Некрасов Василий Иванович
Смерть
1765