Окольнишников Алексей Николаев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1835
Дочь: Дарья Алексеева
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.02.1835
Сын: Окольнишников Хрисанф (?) Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.?.1838
Сын: Окольнишников Максим Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окольнишников Самсон Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окольнишников Лука Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Окольнишников Георгий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно