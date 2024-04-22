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Окольнишников Алексей Николаев

Место рождения

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.02.1835

Дочь: Дарья Алексеева

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.02.1835

Сын: Окольнишников Хрисанф (?) Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.?.1838

Сын: Окольнишников Максим Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окольнишников Самсон Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окольнишников Лука Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окольнишников Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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